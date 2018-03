Polizeidirektion Landau / Unfallflucht

Unfallflucht

Bad Bergzabern - In der Zeit vom 16.3.18, 17:30 Uhr bis 17.03.18, 13.30 Uhr, wurde ein in der Petronellastr. geparkter blauer Mazda Demio durch einen anderen Pkw beschädigt. Der Pkw wurde hinten links beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 750 EUR. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343/93340 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.