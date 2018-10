Polizeidirektion Landau / Unfallflucht

Unfallflucht

Bad Bergzabern - Am Montag, den 08.10.18, gg. 16:30 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau mit einem Suzuki, Splash, den Rötzweg in Richtung Weinstraße. Eine Frau die am rechten Fahrbahrand geparkt hatte fuhr an ohne auf den fließenden Verkehr zu achten und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Suzuki. Anschließend fuhr sie weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Suzuki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000.- EUR an der rechten hinteren Tür. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen hellen (silber oder hellblau) Dacia Duster mit französischen Kennzeichen gehandelt haben. Dieser müsste vorne links leicht beschädigt sein. Leider konnte das Kennzeichen nur teilweise abgelesen werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw oder der Fahrerin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 zu melden.

