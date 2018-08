Polizeidirektion Landau / Unfallflucht durch Rollstuhlfahrerin

Unfallflucht durch Rollstuhlfahrerin

Wörth am Rhein - Am Montag, dem 27.08.2018, dem 27.08.2018, um 10:05 Uhr , befuhr eine ältere Dame mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Ottstraße in Fahrtrichtung Abtswald. Offenbar übersah sie ein halb auf dem rechten Gehweg, im eingeschränkten Halteverbot abgestelltes Auto, dessen Fahrertür nach dem Einsteigen der Fahrerin noch offenstand. Die Rollstuhlfahrerin fuhr gegen die offenstehende Tür, kam zu Fall, rappelte sich wieder auf und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Das Versicherungskennzeichen des elektrischen Rollstuhls konnte nicht abgelesen werden. Von Zeugen wurde die Rollstuhlfahrerin als ältere, korpulente Dame mit hellen, kürzeren Haaren beschrieben. Der entstandene Schaden beträgt etwa 700 Euro. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wörth erbeten.

