Polizeidirektion Landau / Unfallflucht geklärt

Unfallflucht geklärt

Wörth am Rhein - Ein Lkw bog am Montag, dem 27.08.2018, um 06.56 Uhr, von der Königstraße nach rechts in die Bahnhofstraße ein und streifte hierbei ein ordnungsgemäß geparktes Auto. Anschließend entfernte sich der 55-jährige Lkw-Fahrer von der Unfallstelle. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Lkw auf einem Parkplatz festgestellt werden. Die Unfallspuren waren eindeutig. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3600 Euro.

