Polizeidirektion Landau / Unfallflucht - Zeugen gesucht

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hatzenbühl - Am 16.03.2018, zwischen 11:30 Uhr und 17:00 Uhr, wurde im Vorbeifahren, in der Luitpoldstraße in Hatzenbühl, ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw Nissan Almera beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1000.-EUR zu kümmern. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 07271-92210 oder per email unter www.piwoeerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth wenden.

Polizeiinspektion Wörth

