Polizeidirektion Landau / Unfallflüchtiger gesucht

Kandel - Am Freitag, 12.10.18, gegen 19:05 Uhr, wollte der 74-jährige Fahrer eines Mercedes, aus Richtung Minfeld kommend, nach rechts in den Hof des Anwesen Saarstraße 79 abbiegen. Der Fahrer eines nachfolgenden gelben Busses mit polnischem Kennzeichen zwängte sich rechts auf dem Gehweg zwischen dem Mercedes und der Hauswand des Anwesen hindurch. Hierbei rammte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Mercedes und die Hauswand. Anschließend konnte der Fahrer des Busses weiter in Richtung Stadtmitte flüchten. An dem Mercedes und der Hauswand entstand Sachschaden in Höhe von 5300.-EUR. Der unfallflüchtige Bus müsste ebenfalls im Frontbereich beschädigt sein. Hinweise auf den Unfallflüchtigen bitte an die Polizei unter Telefonnummer 07271/92210 oder per Email unter piwoerth@polizei.rlp.de mitteilen.

