Polizeidirektion Landau / Unfallverursacher geflüchtet

Unfallverursacher geflüchtet

Bad Bergzabern - Am 31.08.2018 zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern einen geparkten PKW VW Golf. Anschließend flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

