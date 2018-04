Polizeidirektion Landau / Unsicher wegen Blaulicht und Martinshorn

Unsicher wegen Blaulicht und Martinshorn

Landau: 27. April 2018, 09:17 Uhr - Ein 80-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Südliche Weinstraße befuhr die L509 in Landau, in Fahrtrichtung Offenbach. An der Einmündung zur Max-Planck-Straße musste er an der roten Ampel abbremsen. Dabei erkannte er einen Notarztwagen, welcher sich mit Blaulicht und Martinshorn von hinten näherte. Diesem wollte er die Durchfahrt ermöglichen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW, welcher an der Kreuzung links abbog. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 80-jährige Unfallverursacher mit einer Schnittwunde am Kinn leicht verletzt.

