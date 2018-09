Polizeidirektion Landau / Unter Alkoholeinfluss im ...

Unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Bad Bergzabern - In den frühen Morgenstunden am Samstag, dem 29.09.18, gegen 00.05 Uhr, wurde in der Landauer Straße in Bad Bergzabern ein Verkehrsteilnehmer einer Polizeikontrolle unterzogen. Hierbei konnten bei dem 51-jährigen PKW-Fahrer deutliche Anzeichen für den Konsum alkoholischer Getränke festgestellt werden. In der Folge musste der Fahrer die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt muss der Fahrer nun auch mit der Einleitung eines Strafverfahrens und der Sicherstellung seines Führerscheins rechnen.

