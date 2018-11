Polizeidirektion Landau / Venningen - Bettlerpärchen unterwegs

Venningen - Bettlerpärchen unterwegs

Venningen - Venningen; Durch mehrere Anwohner wurden im Verlauf des gestrigen Tages (16.11.2018) zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr gemeldet, dass Bettler unterwegs seien. Nach Angaben der Anwohner handele es sich um einen Mann und eine Frau. Die Personen seien zunächst im Tränkweg, anschließend im Unterdorf und später in der Hauptstraße gesichtet worden. Die Örtlichkeit wurde zwar massiv bestreift, die Personen konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten. Die zuständige Verbandsgemeinde Edenkoben wurde in Kenntnis gesetzt.Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

