Polizeidirektion Landau / Venningen - Polizei schlichtet Streit

Venningen - Polizei schlichtet Streit

Venningen - Weil eine 61-jährige Frau gestern Mittag (05.03.2019, 15 Uhr) ihr Fahrzeug in der Schafstraße in einer Engstelle kurz abstellte, bekam sie mit einem 59-jährigen Mann und dessen 35-jährigen Sohn Ärger. Im Laufe der Streitigkeiten drängte der 59-Jährige die Frau an die Hauswand, wodurch diese sich genötigt fühlte. Mit dem Hinweis, nunmehr zur Polizei zu fahren, wurde sie von dem 35-jährigen Sohn an der Wegfahrt gehindert, indem er sich vor ihr Fahrzeug stellte. Vor Ort konnte der Streit geschlichtet werden. Allerdings handelte sich sowohl der Vater als auch der Sohn eine Strafanzeige wegen Nötigung ein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -