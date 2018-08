Polizeidirektion Landau / Venningen - Sachbeschädigungen an Pkw

Venningen - Sachbeschädigungen an Pkw

Venningen - Am 18.08.2018, gegen 22:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass Unbekannte mehrere Spiegel von Pkw in der Neustraße in Venningen abtreten würden. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch die Polizei aufgesucht. Vor Ort und im Nahbereich konnte jedoch kein Täter mehr festgestellt werden. Bis dato sind vier Geschädigte bekannt. Geht man von ca. 250,-EUR/Spiegel aus, dürfte der entstandene Sachschaden ca. 1000,-EUR betragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Dirk Wecke, PHK

Telefon: 06323 955 113 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -