Polizeidirektion Landau / Verfolgungsfahrt nach Rollerdiebstahl

Verfolgungsfahrt nach Rollerdiebstahl

Wörth-Maximiliansau - Am 02.10.2018 wurde zwischen 16:45 Uhr und 19:15 Uhr, ein neuwertiger Roller der Marke Luxxon entwendet. Die Streife erkannte im Weidenweg, gegen 23:25 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit dem gestohlenen Roller. Der Jugendliche mit kurzen Hosen und einem Motorradhelm flüchtete zunächst mit dem Roller über den Kreuzweg, den Festplatz, Im Bögel, Tullastraße, bis zu einem Fußweg in die Schlesier Straße. Dort ließ der Täter den Roller zurück und flüchtete zu Fuß weiter bis zum Niederstock. Dort entledigte sich der Täter noch einem Paar Handschuhe und wurde aus den Augen verloren. Der Roller und die Handschuhe wurden sichergestellt. Die Polizei Wörth bittet, insbesondere die Anwohner des Fluchtweges, um Hinweise zu dem unbekannten Täter. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07271/92210 oder per Email unter piwoerth@Polizei.rlp.de melden.

