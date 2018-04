Polizeidirektion Landau / Verirrt in der Südpfalz

Verirrt in der Südpfalz

Wörth am Rhein - Ein fleißiger Arbeiter trat am 03.04.2018 gegen 04:00 Uhr die Heimreise von seiner Arbeitsstelle mit dem Fahrrad an. Beeindruckt von der schönen Natur der Südpfalz bog er falsch ab und verirrte sich im Wald. Verzweifelt auf der Suche nach der Rheinbrücke wendete er sich schließlich telefonisch an die Polizei. Durch schnellst eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte er gefunden und auf den rechten Weg geleitet werden.

