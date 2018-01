Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall auf der B 9 mit ...

Verkehrsunfall auf der B 9 mit verletzten Personen.

Rülzheim - Am Sonntag, den 28.01.2018, gg. 01:35 Uhr, befuhr ein roter VW Polo die B9 in Höhe Rülzheim in Rtg. Süden. Zwischen den beiden Rülzheimer Abfahrten fuhr dieser aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Der Polo schleuderte in die Mittelleitplanke, drehte sich und kam auf der Überholspur zum Stehen. Ein nachfolgender Pkw konnte nicht mehr ausweichen und krachte gegen den VW Polo. Alle drei unfallbeteiligten Fahrer mussten in umliegende Krankenhäuser behandelt werde. Die Feuerwehr Rülzheim war vor Ort und die B 9 musste für längerer Zeit in Rtg. Süden gesperrt werden.

