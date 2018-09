Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall infolge Trunkenheit - ...

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit - Tenneco Kreisverkehr überfahren

Edenkoben, Staatsstraße (L516) - Ein 32 jähriger Fahrzeugführer aus dem Raum Landshut befuhr am Sonntag, 02.09.2018 gegen 04:00 Uhr mit seinem Pkw die K 6 von Venningen kommend in Richtung Edenkoben. Der Mann überfuhr den Tenneco-Kreisel und kam mit seinem Pkw Audi in einem Gebüsch neben der Fahrbahn der L516 zum Stehen. Ursächlich für den Unfall dürfte sein Alkoholkonsum in Verbindung mit der nicht angepassten Geschwindigkeit gewesen sein. Am Pkw entstand ein Schaden von mindestens 10000 EUR. Beim Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe angeordnet, sein Führerschein beschlagnahmt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323-9550 oder per Email unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

