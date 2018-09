Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall mit 1,48 Promille

Verkehrsunfall mit 1,48 Promille

Wörth am Rhein - Am Samstag, 01.09.2018 befuhr ein 22-Jähriger mit seinem PKW die B 10 in Richtung Wörth. Etwa 200 Meter nach der Rheinbrücke kommt der 22-Jährige in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und überfährt hierbei mehrere Warnbaken. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,48 Promille. Verletzt wurde niemand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

