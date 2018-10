Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall mit Flucht

Verkehrsunfall mit Flucht

Landau, Haardtstraße, Rewe-Parkplatz - Am 12.10.2018, zwischen 11:30 Uhr und 12:05 Uhr hatte ein Verkehrsteilnehmer seinen Mercedes-Benz, Sprinter, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Landau, Haardtstraße, zum Parken abgestellt. Als er nach seinem Einkauf wieder zu dem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug gegen den Sprinter gefahren war und an der hinteren Tür einen Schaden verursacht hatte. Der Verursache war nicht mehr vor Ort und hatte auch seine Personalien nicht hinterlassen. Augenzeugen des Unfallhergangs mögen sich bitte an die Polizei in Landau 06341/2870 wenden.

