Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall mit Flucht in Bad ...

Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Bergzabern

Bad Bergzabern - Am 25.5.18, gegen 14.55 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW den Verkehrskreisel in Höhe des Nettomarktes, er kam aus Richtung Landauer Straße. Er befand sich bereits im Kreisel, als ein anderer Verkehrsteilnehmer, der aus Richtung Klingweg kam, in den Kreisel einfuhr und ihm die Vorfahrt nahm. Hierbei wurde der PKW des Geschädigten an der Stoßstange vorne rechts beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, er soll mit einem schwarzen Citroen, mit LD-Kennzeichen, gefahren sein. Zeugen bitte bei der Polizei in Bad Bergzabern melden.

