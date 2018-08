Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - ...

Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - ein Verletzter

Wörth am Rhein - Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr in der Dorschbergstraße in Fahrtrichtung Wasserturm hinter einem Auto her, dessen 23-jähriger Fahrer nach links in die Keltenstraße abbiegen wollte. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Kleinkraftrad- fahrer auf das abbiegende Auto auf und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-43 Telefax 07271 9221-63 piwoerth.sbe@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.