Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberhausen - Am 21.4.18, gegen 16.25 Uhr, ereignete sich am Ortseingang Oberhausen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Vier Fahrzeuge befuhren hinter einander die B 427 von Bad Bergzabern in Richtung Oberhausen. Kurz vor der Ortseinfahrt bremste das erste Fahrzeug ab, da ein vorausfahrendes Fahrzeug links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge, die dahinter fuhren, bremsten ebenfalls. Das vierte Fahrzeug erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf das letzte Fahrzeug auf, durch die Wucht wurden alle Fahrzeuge ineinander geschoben. Eine Fahrzeugführerin erlitt hierdurch ein HWS Schleudertrauma. Vor Oberhausen besteht ein Überholverbot. Laut Angaben von Zeugen sollen alle vier Fahrzeuge, trotz des Überholverbots, von einem schwarzen Corsa, überholt worden sein. Da nicht klar ist, ob er am Unfall beteiligt war, werden Zeugen gesucht, die Angaben darüber machen können.

