Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall unter Alkohol

Verkehrsunfall unter Alkohol

Landau, Queichheimer Straße/L509 - Am Sonntag, 28.10.2018, gg. 02:00 Uhr, wurde durch einen Taxifahrer ein unfallbeschädigter Pkw gemeldet, der kurz nach der Queichheimer Brücke in Richtung A65 auf der Sperrfläche stehen würde. Personen seien an dem Pkw keine. Vor Ort konnten an der Ampelanlage und dem Bordstein in unmittelbarer Nähe zu dem Pkw Schäden festgestellt werden, die offensichtlich durch den Pkw verursacht wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte der wahrscheinliche Fahrzeugführer festgestellt werden, als er versuchte sich vor der Polizei in einem Gebüsch zu verstecken. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Dem 34-jährigen aus dem Kreis SÜW wurde zur Bestimmung des Alkoholisierungsgrades eine Blutprobe entnommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass dem Fahrer eine Entziehung der Fahrerlaubnis droht.

