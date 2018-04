Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hochstadt, B 272: 28. April, 06.45 Uhr - Eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus dem Raum Speyer befuhr die B272 von Landau in Rtg. Speyer. Gemäß ihrer Angaben der jungen Frau sei in Höhe Hochstadt ein derzeit unbekannter Pkw zunächst sehr dicht aufgefahren, habe überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten. Aufgrund eines Ausweichversuchs sei die 33-jährige von der Fahrbahn abgekommen und habe ein Verkehrszeichen überfahren. Nach 50 Metern kam ihr Fahrzeug in einem unbepflanzten Feld zum Stillstand und war aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Bei der Fahrzeugführerin wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und nach Durchführung eines Atemalkoholtest mit dem Ergebnis von über 0,5 Promille wurde sie zur Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle der PI Landau verbracht. Am Fahrzeug der 33-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Wer kann Hinweise auf das Unfallgeschehen und den möglichen unfallbeteiligten, dunklen PKW geben? Hinweise an die PI Landau unter 06341-287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de

