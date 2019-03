Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfallflucht am Kaufland

Verkehrsunfallflucht am Kaufland

Germersheim - Der Geschädigte hatte seinen Pkw am 16.03.2019 im Zeitraum von 17:30-21:05 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein- oder Ausparken den genannten Pkw am linken Kotflügel. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Pkw des Geschädigten beträgt circa 500,-EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim unter der 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

