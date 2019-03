Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfallflucht bei ...

Verkehrsunfallflucht bei Vorderweidenthal

Vorderweidenthal - Am Mittwoch, d. 20.3.19, etwa 16.45 Uhr, kam es auf der L 490 zwischen Darstein und Vorderweidenthal zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Etwa 800m vor Vorderweidenthal berührten sich ein in Richtung Vorderweidenthal fahrender Bus des QNV und ein in Richtung Darstein fahrender PKW mit Anhänger. Das Gespann sei schon leicht schleudernd in den dortigen Kurvenbereich eingefahren, der Anhänger habe den Bus geschrammt. Der PKW-Fahrer habe ohne anzuhalten seine Fahrt fortgesetzt.

Hinweise auf das Gespann, bei dem auf jeden Fall der Anhänger Unfallspuren aufweisen sollte, werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon-Nr. 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rpl.de .

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Telefon: 06343-9334-0 www.pibadbergzabern@polizei.rpl.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.