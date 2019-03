Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfallflucht in Landau / ...

Verkehrsunfallflucht in Landau / Thomas-Nast-Straße 14.03.2019, 20.00 - 21:30 Uhr

Landau - In der Thomas-Nast-Straße Höhe Anwesen 55 in Landau kam es am vergangenen Donnerstag, dem 14.03.2019 zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr zu einer Beschädigung an einem PKW Ford Kuga. Es ist davon auszugehen, dass der PKW von einem Parker beschädigt wurde. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

