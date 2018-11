Polizeidirektion Landau / Verkehrsunfallflucht unter ...

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung Landau: Queichheimer Hauptstraße, 16.11.2018, 23:55 Uhr

Landau - Der 23-jährige Pkw-Fahrer befährt alkoholisiert die Queichheimer Hauptstraße in Richtung Jugendwerk St- Joseph. In Höhe des Anwesens 143 touchierte er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und in der Folge einen weiteren geparkten Pkw am linken Fahrbahnrand. Anschließend flüchtete er mit seinem stark beschädigten PKW über die Umgehung Queichheim Richtung Horstring. Der Fluchtweg war durch Schleifspuren auf der Fahrbahndecke für die eingesetzten Streifen nachvollziehbar. Im Verlauf der Fahndung konnte der Pkw dann im Horstring festgestellt und der Fahrer festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Pkw-Fahrer ergab 0,97 Promille. Es folgte die Sicherstellung seines Führerscheins, sowie Entnahme einer Blutprobe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 EUR.

