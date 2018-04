Polizeidirektion Landau / Vermisstensuche mit ...

Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber im Bereich Landau - Godramstein

Landau - Am Freitag Abend, 20.04.2018, kam es in der Zeit von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr zu einer Vermisstensuche mit Beteiligung eines Polizeihubschraubers. Die Suche erstreckte sich auf die Flächen im Bereich Landau und den Ortschaften Godramstein, Siebeldingen, Arzheim/Wollmesheim. Der 36-jährige Vermisste konnte gegen 22:00 Uhr in medizinischer Notlage aufgefunden werden. Die Person wurde nach Erstversorgung in stabilem Zustand in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

