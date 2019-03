Polizeidirektion Landau / Versicherungskennzeichen abgelaufen

Versicherungskennzeichen abgelaufen

Roschbach - Ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz leitete die Polizei am Freitagabend, gegen 19 Uhr gegen einen 17-jährigen Rollerfahrer ein, der es versäumt hatte, eine neue Versicherung abzuschließen. Am Roller war das Versicherungskennzeichen aus 2018 angebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass seit 1. März das neue grüne Versicherungskennzeichen benötigt wird.

