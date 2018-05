Polizeidirektion Landau / Versuchter Diebstahl aus Pkw

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Berg / Pfalz - Unbekannte Täter schlugen am Dienstag, dem 29.05.2018, zwischen 07.00 und 09.00 Uhr, an einem in der Ludwigstraße abgestellten Renault die hintere Seitenscheibe ein. Das Fahrzeug stand vorwärts in einer Parkbox am Friedhofparkplatz. Ziel waren möglicher Weise der Verstärker des Radios in der Mittelkonsole und Bekleidungsstücke. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

