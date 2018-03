Polizeidirektion Landau / Versuchter Einbruch in Schreinerei

Versuchter Einbruch in Schreinerei

Kapellen-Drusweiler - In der Nacht vom 15. auf 16.03.18 wurde versucht in eine Schreinerei in der Oberdorfstr. einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zwei Türen und ein Fenster aufzuhebeln was jedoch misslang. Außerdem wurde ein Fenster eingeworfen oder eingeschlagen. In das Objekt genlangten die Täter nicht, verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel.-Nr. 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de

