Polizeidirektion Landau / Vom Motorrad gefallen und verletzt

Vom Motorrad gefallen und verletzt

Rülzheim - Mit leichten Verletzungen wurde am Montagmittag eine 19 jährige Frau aus Rülzheim vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war als Sozia von einem Motorrad gefallen, als der Fahrer im Bereich der Landstraße 553 in Rülzheim zunächst verkehrsbedingt abbremsen musste und im Anschluss wieder beschleunigte. Die Frau klagte im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme über Rückenschmerzen.

