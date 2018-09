Polizeidirektion Landau / Von Insheim nach Waldrohrbach: ...

Von Insheim nach Waldrohrbach: Betrunken durch die Südpfalz - Mindestens 4 Unfälle verursacht

Insheim - Mit einem silbernen VW Golf 5 betrunken durch die Südpfalz gefahren ist am frühen Freitagabend ein junger Mann. Letztlich konnte der in Insheim gestartete Autofahrer in Waldrohrbach gestellt werden. Hierbei ergaben Überprüfungen, dass er zwar 2,96Promile, aber keinen Führerschein hatte. Auf seiner Fahrt hat der Mann mindestens vier Unfälle verursacht. Entsprechende Strafanzeigen wurden erfasst. Da der Mann psychisch auffällig war, wurde er an eine Fachklinik überstellt.

