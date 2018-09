Polizeidirektion Landau / Vorfahrt missachtet

Vorfahrt missachtet

Rülzheim - 15000 EUR Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls im Bereich der Kreuzung Mittlere Ortsstraße/Neue Landstraße in Rülzheim am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Die Verkehrsführung war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls durch Verkehrszeichen angeordnet. Ein 29 jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt eines 46 jährigen missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Dennis Hook Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-958110 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.