Polizeidirektion Landau / Vorfahrtsunfall

Vorfahrtsunfall

76744 Wörth - Gegen 14:05 Uhr übersah am Freitag, 23.03.18 in Wörth, Im Bödel die 53jährige Fahrerin eines Skoda den 35 Jahre alten Fahrer eines Opel, der vorfahrtsberechtigt die Max-Bergmann-Straße befuhr. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei an den Fahrzeugen ein Schaden von etwa 2000.-EUR entstand. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Bußgeld.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271-92210

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.