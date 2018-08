Polizeidirektion Landau / Westheim - Bei Unfall verletzt

Westheim - Bei Unfall verletzt

Westheim - Zwei leichtverletzte Personen und 3500 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend in Westheim. Eine 37 jährige Frau aus Landau missachtete die Vorfahrt einer 19 Jährigen aus dem Kreis Germersheim, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Unfallbeteiligten wurden durch einen hinzugerufenen Rettungswagen vor Ort versorgt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an: Dennis Hook Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-958110 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.