Polizeidirektion Landau / Westheim - Vier verletzte Personen ...

Westheim - Vier verletzte Personen durch Verkehrsunfall

Westheim - Zwei schwer- und zwei leichtverletzte Personen, sowie 5600 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Westheim. Ein 19 jähriger Autofahrer geriet gegen 01.00 Uhr im Bereich des Ortseingangs von Westheim, aus Fahrtrichtung Lustadt kommend vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Neben dem 19 jährigen Fahrer befanden sich drei weitere Personen im Alter von 18 und 19 Jahren im Auto. Der Beifahrer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Obere Straße in Westheim wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Unfallstelle für den Verkehr gesperrt.

