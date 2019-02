Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Dreister Ladendieb

Wörth am Rhein - Dreister Ladendieb

Wörth am Rhein - Ein unbekannter Mann betrat am Mittwoch, dem 27.02.2019, um 13.00 Uhr, mit einem Rucksack einen Drogeriemarkt im Maximilian-Center in Wörth am Rhein. Eine Zeugin konnte beobach- ten, wie der Mann mehrere Parfüms aus einem Regal nahm und in seinen Rucksack steckte. Sie informierte eine Mitarbeiterin des Marktes über ihre Beobachtung, die nur noch sehen konnte wie der Mann aus dem Drogeriemarkt flüchtete. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere Hundert Euro. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 16-25 Jahre alt, dunkle schulterlange lockige Haare, dunkler Teint, etwa 1,70 - 1,80 m groß, er trug eine schwarze Übergangsjacke und, Bluejeans. Die namentlich nicht bekannte Zeugin wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Wörth am Rhein zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-63

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.