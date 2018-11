Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Sachbeschädigung an ...

Wörth am Rhein - Sachbeschädigung an Pkw III

Wörth am Rhein - Unbekannter Täter zerkratzte im Zeitraum vom 02.11.2018, ca. 18:30 Uhr, bis zum 03.11.2018, gegen 10:30 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die komplette Beifahrerseite eines Pkw Ford S-Max in der Forststraße in Wörth am Rhein. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem vorliegenden Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein telefonisch unter 07271 92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein Dirk Wecke, PHK

Telefon: 07221 92210 piwoerth@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.