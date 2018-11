Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Verkehrsunfall ...

Wörth am Rhein - Verkehrsunfall unter Alkohol

Wörth am Rhein - Aufgrund seiner Alkoholisierung von 0,91 Promille und überhöhter Geschwindigkeit kam am frühen Morgen des 25. November gegen 00:10 Uhr ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hagenbach auf nasser Fahrbahn im Einmündungsbereich der Straße "Im Bödel" auf die Hanns-Martin-Schleyer-Straße von der Fahrbahn ab und landete in der Schutzplanke. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Seinen Führerschein ist der 40-Jährige zunächst los.

