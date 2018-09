Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Verkehrsunfall B10

Wörth am Rhein - Verkehrsunfall B10

Wörth am Rhein - Am 14.09.18 gegen 06:15 Uhr kam es auf der B 10 bei Wörth in Fahrtrichtung Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der 32-jährige Fahrer des Lkw übersah beim Wechsel von der linken auf die rechte Fahrspur den 45 Jahre alten Fahrer eines Daimler, so dass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 7500.-EUR.

