Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Verkehrsunfall B10

Wörth am Rhein - Verkehrsunfall B10

Wörth am Rhein - Am 14.09.18 gegen 07:20 Uhr kam es im allmorgendlichen Stau auf der B 10 zu einem 2. Unfall in Fahrtrichtung Karlsruhe, bei dem ein Lkw von der linken auf die rechte Spur wechselte und einen dort fahrenden Pkw übersah. Hier hatte der 45-jährige Lkw-Fahrer den 39 Jahre alten Fahrer eines Audi übersehen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 9000.-EUR; es muss noch ermittelt werden, ob hierbei ein Schaden an der Fahrbahn entstand, da die Fahrbahntrennung der Baustellenumfahrung verschoben wurde.

