Polizeidirektion Landau / Wörth am Rhein - Verkehrsunfall mit ...

Wörth am Rhein - Verkehrsunfall mit Schulbus

Wörth am Rhein - Der 66 Jahre alte Fahrer eines Schulbusses übersah am 14.09.18 gegen 11:30 Uhr einen Pkw Daimler, der von einer 54-jährigen Frau in einem Kreisel in der Maximilianstraße in Wörth geführt wurde. Es kam daher zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, als der mit 6 Kindern besetzte Bus in den Kreisel einfuhr, wobei ein Schaden von etwa 7000.-EUR entstand. Verletzt wurde niemand.

