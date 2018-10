Polizeidirektion Landau / Wörth, B9 - Tödlicher Verkehrsunfall

Wörth, B9 - Tödlicher Verkehrsunfall

Wörth am Rhein - Am Abend des 26. Oktober kam es im Verlauf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Anschlussstelle Jockgrim gegen 19:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der 45-jährige PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hagenbach erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der genaue Unfallhergang bedarf noch weitreichender polizeilicher Ermittlungen. Die B9 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungs- und Reinigungsarbeiten von ca. 20:00 Uhr bis 01:30 Uhr in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder zur Unfallzeit an der genannten Örtlichkeit relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wörth (07271-92210) in Verbindung zu setzen.

