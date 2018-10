Polizeidirektion Landau / Wörth - Trunkenheitsfahrt

Wörth - Trunkenheitsfahrt

Wörth - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Abend des 05. Oktober gegen 23:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße bei einem 43-jährigen PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Hagenbach ein Atemalkoholwert von 0,55 Promille festgestellt. Den Mann erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte im Fahrerlaubnisregister sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein P. Zindel, POK Telefon: 07271-92210 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.