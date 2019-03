Polizeidirektion Landau / Wohnungsbrand Queichhambach Samstag, ...

Wohnungsbrand Queichhambach Samstag, 16.03.2019, 11:30 Uhr

Landau - Am Samstag gegen 11:30 Uhr wurden Kräfte der Polizei Landau und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Straße "An der Kapelle" in Queichhambach gerufen. Vor Ort wurde festgestellt, dass es in der Küche einer Erdgeschoßwohnung zu einem Brand kam. Personen wurden nicht verletzt, es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Wohnung dürfte zumindest vorübergehend nicht mehr bewohnbar sein.

