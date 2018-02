Polizeidirektion Landau / Zerkratzter Mercedes

Zerkratzter Mercedes

Germersheim - Im Zeitraum 20.02.18, 22.00 Uhr bis 21.02.18, 06.00 Uhr zerkratzten unbekannte Täter beide Seiten eines schwarzen Mercedes GLK. Das Fahrzeug war in der Theobaldstraße in Germersheim abgestellt. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

