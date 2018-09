Polizeidirektion Landau / Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Zeugen einer Körperverletzung gesucht

Rheinzabern - Am Sonntag, dem 26.08.2018, um 19.30 Uhr, wurde ein 41-jähriger Mann während der Kerwe in der Nähe eines Boxautomaten beim Autoscooter von einem vorbeilaufenden, etwa 20-jährigen Mann so fest mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass er einen Kieferbruch erlitt. Der Täter ging unbehelligt weiter. Um den Tatort herum standen mehrere junge Männer, die den Angriff beobachtet hatten. Sie werden gebeten sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen und mit der Polizeiinspektion Wörth Kontakt aufzunehmen.

Polizeiinspektion Wörth

