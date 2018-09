Polizeidirektion Landau / Zeugen gesucht: ...

(Landau-Arzheim)Zeugen gesucht: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden an den Kalköfen

Landau-Arzheim - Erheblichen Schaden an einem Stahlgeflechts-Zaun An den Kalköfen in LD-Arzheim verursachte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein noch unbekannter Fahrzeugführer. Das Fahrzeug dürfte im Bereich hinten rechts entsprechend eine starke Beschädigung aufweisen.

