Polizeidirektion Landau / Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch ...

Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Bäckereifiliale

Landau/Offenbach - Bisher unbekannte Täter versuchten am Sonntag, dem 16.09.2018 gegen 23 Uhr in die Bäckereifiliale eines Supermarktes in der Straße "Interpark" in Offenbach a.d. Queich einzubrechen. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Landau bittet Zeugen, die Angaben zu dem/den Täter/n machen können oder verdächtige Wahrnehmungen in den vergangenen Tagen im Bereich der Tatörtlichkeit gemacht haben, sich unter kilandau@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder 06341 287-357 zu melden.

